Cartunista Glauco é morto com 4 tiros em Osasco O cartunista Glauco Villas Boas, de 52 anos, criador do personagem "Geraldão", foi morto com quatro tiros em sua residência na cidade de Osasco na madrugada de sexta-feira, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.