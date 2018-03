Cartunista francês Moebius morre aos 73 anos

O cartunista francês Jean Giraud, conhecido como Moebius, morreu neste sábado, 10, aos 73 anos depois de um longo período com estado de saúde debilitado, informou a emissora "Europe 1". Moebius foi o pai da história em quadrinhos sobre o tenente Blueberry.

O autor, que assinou boa parte de sua obra com o pseudônimo de Gir, trabalhou em algumas das mais importantes revistas da França e colaborou com desenhos para o cinema. Mas foi no gênero faroeste que Moebius ficou conhecido.

Criador de um universo muito pessoal, o desenhista colaborou na criação dos personagens dos filmes "Alien", de Ridley Scott; "O Quinto Elemento", de Luc Besson, o "Segredo do Abismo", de James Cameron, entre outros.

Nascido em 8 de maio de 1938, Giraud publicou seus primeiros desenhos com apenas 15 anos. Sua atração pelo 'western' o fez criar, em colaboração com Jean-Michel Charlier, a saga 'Blueberry', que assinou com o pseudônimo de Gir e que lhe deu fama internacional.

Com o passar dos anos, na década de 1960, o desenhista deixou o realismo da séria faroeste para se consagrar com obras mais relacionadas à ficção científica. Foi nesse momento que adotou o pseudônimo de Moebius.

Nos anos 1990, foi nomeado Melhor Artista Gráfico da França.