Cartunista britânico Ronald Searle morre aos 91

Ele faleceu no dia 30, em um hospital de Draguignan, onde vivia. "Morreu tranquilamente, dormindo, com seus filhos e netos ao lado", disse Kate Searle à Reuters.

As longilíneas alunas do St. Trinian's surgiram em 1941 e motivaram pelo menos duas adaptações cinematográficas, em 1954, com Alastair Sim travestido como a diretora Millicent Fritton, e em 2007, com Ruper Everett nesse papel. Uma sequência do filme foi lançada em 2009.

Searle ficou conhecido também pelas ilustrações que fez na década de 1950 para livros de Geoffrey Willans que satirizavam o ensino privado britânico, como "Down with Skool" e "How to be Topp".

Os cartuns de Searle também foram publicados em jornais e revistas, como a britânica Punch e a norte-americana New Yorker.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cartunista recebeu vários prêmios e condecorações internacionais, inclusive a prestigiosa Legião de Honra, na França, onde vivia desde 1961.