Cartoon ultrapassa Band e RedeTV!

Desabafo. O humorista Cláudio Manoel fez um desabafo no Facebook, na sexta-feira, festejando o Tá No Ar: A TV na TV e o "oxigênio" que põe fim de alguns tabus com os quais o Casseta & Planeta sofreu à beça.

Desabafo 2. Já tem tempo, pra lá de 15 anos", diz Cláudio, "quando chegaram as 'novas lá de cima', que nos vetava qualquer possibilidade de brincar com 'marcas' (o que fazíamos desde o TV Pirata. Tivemos que nos 'virar' e a coisa boa foi que, dessa situation, nasceram as 'Organizações Tabajara') e também proibia mexer com qualquer formato/personagem da 'concorrência'... (anos depois, a encrenca chegou na política, mas isso é outra história)."

Desabafo 3. "Ontem", continua Cláudio, "esses 'tabus' caíram com a estreia do Tá no Ar. Parabéns a todos envolvidos, aos queridos amigos Leonardo Lanna, Marcius Melhem e Adnet e, mais especialmente ainda, congratulations aos 'novos tempos'. Nós sentimos muito a falta desse oxigênio, que bom que vocês puderam respirar ares mais frescos. Façam bom proveito. Voem!"

Aliás, a Globo abriu na íntegra, pela globo.com, o episódio de estreia de Tá no Ar, só durante o dia seguinte. É uma tentativa de ganhar um público que perdeu o programa pela TV, quando a audiência marcou 10 pontos em São Paulo.

A mesma abertura de capítulo na íntegra tem sido praticada com a nova novela das 6, Meu Pedacinho de Chão, sempre no dia seguinte.

Regina Casé fará seu Esquenta ao vivo no dia da final da Copa, entregando o programa para o jogo da decisão final.

O YouTube traz, pelo YouTube.com/Apresenta o resultado do Creator Camp: 13 canais receberam treinamento sobre recursos da plataforma e produção audiovisual com especialistas do portal e criadores do Porta dos Fundos e do Galo Frito.

Esquenta. Dada a urgência de se aquecer a audiência da novela das 9, que segue abaixo das expectativas da Globo, Luíza (Bruna Marquezine) e Laerte (Gabriel Braga Nunes) vão trocar o primeiro beijo no capítulo de hoje de Em Família. A cena foi gravada sexta-feira.