Cartoon lidera TV paga entre todas as idades

Pós-Oscar. Ocupada com o brilho da Sapucaí, na noite de 2 de março, a Globo só se estenderá sobre o Oscar no dia seguinte. Para sanar a ausência da transmissão ao vivo, a emissora anuncia para a segunda-feira, dia 3, à tarde, após o compacto do carnaval da véspera, o Tapete Vermelho do Oscar, sob comando de Fernanda Lima.

Pós-Oscar 2. O Tapete Vermelho do day after pretende explorar comentários sobre melhores e piores momentos da festa, com as presenças de Erika Palomino, consultora e jornalista de moda, Julia Petit, blogueira especializada em make up, e Mônica Iozzi, que fará lá sua graça. Alexandre Borges também comparece.

Pós-Oscar 3. A Globo faz questão de ressaltar que o jornalismo há de se encarregar de breves entradas ao vivo sobre a premiação. Quem quiser acompanhar a cena de Los Angeles ao vivo, na íntegra, terá só a opção do TNT.

A Dilma de Gustavo Mendes estreia sábado no portal Parafernália, no YouTube. Presença notável na última temporada do Casseta & Planeta, a personagem chega ao novo QG falando sobre beijo gay, atraso nas obras da Copa e carnaval. Despede-se com a marchinha: "Se você pensa que a Dilma é fraca/A Dilma não é fraca não".

Paulo Miklos e Maria Clara Gueiros estarão em Alucinadas, mais uma série de humor em produção para o canal Multishow, pela Midgal Filmes. Protagonizado por Renata Castro Barbosa e Luciana Fregolente, o enredo aborda mulheres fora do padrão e fora de controle. É para o 2º semestre.

Além da Dependência, documentário de Cristiano Reckziegel, que trata da relação de usuários de crack, familiares e profissionais de saúde com a dependência química, ganha espaço no canal Futura, hoje, às 14h35, com reprise às 21h.

Outra fita. Nem bem descansou de Amor à Vida, Bruna Linzmeyer finaliza filmagens de Celulares, longa de Jeferson De, rodado em Florianópolis, com produção da Baixo Orçamento. O elenco conta com o namorado, Michel Melamed, e Maria Fernanda Cândido.