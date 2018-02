Cartoon lança nova bandeira contra bullying

Romário pediu desculpas a Zico

por ter atribuído a ele o seu corte

na Copa de 98.

Romário prometeu parar de falar

de Pelé, se o Rei parar de falar nele,

e aceitou o convite de Zico para

se reconciliar com Pelé no fim

do ano, no Jogo das Estrelas.

Sobre a Copa de 2014, Romário,

falou que "estão assaltando o

povo sem armas" e que "a FIFA

virou a presidente do Brasil."

Zico falou que, se os dois tivessem

jogado juntos, Romário teria

feito mais de 2 mil gols.

Emílio Santiago, em uma de suas últimas entrevistas, abre a nova temporada do Som de Vinil, programa de Charles Gavin no Canal Brasil. Inédita, a conversa vai ao ar em duas edições, nas duas próximas sextas, às 21h30.

Já que o Porta dos Fundos não cabe na televisão, tal como é na internet, todo o seu elenco não para ser requisitado para participações especiais. Fábio Porchat, colunista do Estado, estará no Alternativa Saúde da próxima terça, no GNT.

Uma grande casa paulistana, com porta-retratos emoldurando fotos do elenco, é a concepção da decoração de Chris Ayrosa para a festa que a Globo promove sábado, no Leopolldo, em São Paulo, para lançar a novela Amor à Vida.

A Nickelodeon vai se curando do buraco deixado por iCarly. A série Marvin Marvin, que estreou no dia 27, alcançou a liderança no horário da TV paga, na faixa de 7 a 12 anos.

O Quem Sabe, Sabe!, a princípio, não afetou a audiência da Cultura. A estreia, anteontem, rendeu média de 1,2, ponto, 0,1 a menos que Caçadores de Mitos, que ocupava a faixa antes.

Flor do Caribe segue bem aos olhos do Ibope e da área internacional da Globo, que vê naquele sol tropical um bom potencial de exportação. Aqui, o diretor Thiago Teitelroit dirige Henri Castelli e Moro Anghileri para um beijo entre o par no capítulo de amanhã

Não espere encontrar personagens do Cartoon nas apostilas didáticas que o canal lança hoje, como nova ação de uma iniciativa que começou no ano passado: a campanha contra o bullying escolar. Mas o canal há de levar ao ar filminhos renovados dessa bandeira, com extensão ao site. Desenvolvido com as secretarias de Educação do Estado de São Paulo e da Cidade do México, as ONGs Plan International e Visão Mundial, além da Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, Ciência e Cultura, o material merecerá evento de lançamento hoje na Escola Estadual Alexandre Von Humboldt, na zona oeste paulistana.

Exportação