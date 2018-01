Cartoon lança Historietas Assombradas Está agendada para 4 de março a estreia de mais uma animação nacional no Cartoon Network, canal infantojuvenil da Turner. Com personagens já aclamados por uma plateia ainda segmentada, via curtas-metragens, na web, Historietas Assombradas (para crianças Malcriadas) conta a história de Pepe, um garoto de 11 anos que embarca no mundo dos feitiços, enfrentando todo tipo de criaturas sobrenaturais.