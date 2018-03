Cartoon fecha 1 ano de liderança na TV paga entre todas as idades Não é à toa que o Cartoon Network está recheado de comerciais nos intervalos. O canal foi o mais visto da TV paga no Brasil entre 31 de julho de 2012 e 1º de agosto de 2013, nas 24 horas do dia e nos sete dias da semana, segundo dados do Ibope. Isso vale para o universo absoluto de assinantes e não só entre o target infanto-juvenil.