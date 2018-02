Cartoon assume liderança entre plateia de 4 a 11 O Cartoon Network assumiu a liderança de audiência da TV paga entre o público de 4 a 11 anos de idade, posto que antes cabia ao Discovery Kids, agora em segundo lugar. O feito vale para as 24 horas do dia, de agosto a outubro, para meninos e meninas, com peso bem maior entre os garotos. Nas contas do Ibope, das 7h às 22h, o Cartoon tem 89% mais meninos na plateia que o segundo colocado. O Discovery Kids mantém no público pré-escolar seu apelo maior, mas o Ibope não mensura a audiência entre crianças abaixo de 4 anos, por acreditar que elas não saberiam se identificar no controle remoto que o instituto distribui entre os domicílios de sua mostra.