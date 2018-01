Moderna - O vovô viu Eva vendo a uva.

Pós-moderna - Eva viu a uva vendo o vovô.

Capitalista - Eva vendeu a uva ao vovô.

Socialista - Eva e o vovô dividiram a uva.

Competitiva - Eva viu a uva primeiro, o vovô ficou sem uva.

Social-democrata - Eva e o vovô acabariam dividindo a uva, mas só depois de um longo processo de conscientização, sem recorrer à violência.

Trágica - Eva tirou a uva da boca do vovô à força e depois se engasgou com ela, enquanto o vovô tinha um ataque cardíaco.

Erótica - Eva chupou a uva fazendo "mmmm" enquanto o vovô fingia que não via.

Americanizada - Eva viu the book on the table enquanto o vovô recebia o delivery da uva.

Filosófica - Eva viu a uva, logo existe. O vovô viu Eva vendo a uva, mas não pode dizer com certeza que viu mesmo Eva vendo a uva ou apenas uma projeção conceptualizada da sua imagem no seu sistema neurológico, o que não comprovaria sua existência.

Noir - Eva pressentiu a presença da uva na escuridão, mas antes que pudesse virar-se e vê-la sentiu a ponta de uma arma na suas costas e ouviu a voz do vovô dizendo "Esta é minha, baby".

Surrealista - Eva ouviu a vulva do vovô.

Culinária - Eva viu a uva, cortou a uva em pedaços, botou no molho do peixe junto com alcaparras e vinho branco - e o vovô só olhando.

Simbólica - Eva ver a uva significa a reiteração de um ato de conhecimento do mundo que está na origem da cultura humana. Eva, a primeira da sua espécie; uva a coisa a ser entendida, a realidade extraespécie que, inaugurando a relação gente/mundo, é precondição para o desenvolvimento das artes fabris e da agricultura e, portanto, da civilização. Já o simbolismo do vovô não é tão claro.

Teatral - Eva: Oba, uma uva.

Vovô: Cuidado.

Eva: Por quê?

Vovô: Você sabe, os agrotóxicos.

Eva: Ora vovô, fazer um drama só por causa de...

Vovô: Não. Conheço gente que comeu uma uva e morreu na hora. Uma uva pode ser tão mortal quanto os punhais que abateram César, na peça de Shakespeare.

Eva: Não vou comer. Só vou olhar.

Vovô, citando de novo o bardo: também nos envenenamos pelos olhos.

Eva: Shakespeare disse isso?

Vovô: Não sei, mas soa como dele.

Eva: De qualquer jeito, não vou comer.

Vovô: Vou ficar de olho em você, menina.

Apocalíptica - Eva verá a uva, o vovô verá a Eva, e este será o último acontecimento na História do mundo antes de começar a chover enxofre.