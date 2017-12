Cartaz do espetáculo <i>Crazy Horse</i> polemiza em Lisboa O cartaz do espetáculo de cabaré parisiense, Crazy Horse, que está sendo exibido pela primeira vez em Lisboa, está causando uma onda de indignação na capital portuguesa. A Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses pede que seja suspensa a divulgação do show por meio do cartaz que mostra uma mulher de costas, em uma posição pornográfica. O mítico cabaré parisiense chegou com seu "nu chique" na capital portuguesa na terça, 3, e ficará em cartaz por quatro meses, no Casino de Lisboa. Segundo reportagem do jornal português Diário de Notícias, a bailarina londrina Becky Pimlico, do elenco de 12 artistas, deu a melhor definição dos "70 minutos de sensualidade, nudez, música e luz: É um espetáculo sobre a beleza feminina". Mas a publicidade que divulga o espetáculo é que está causando a revolta da entidade de classe: "é uma utilização do corpo feminino como um objeto, um prazer mercantilista", diz um comunicado da comissão pela aliança homem-mulher da Confederação. Segundo a nota, a imagem "ofende a dignidade da mulher e difunde "o estereótipo da mulher sensual e submissa ao homem racional e dominador". A Confederação quer que seja aplicada, neste caso, a lei que veta qualquer publicidade lesiva à dignidade da pessoa. O mítico cabaré parisiense desembarca pela primeira vez com seu "nu chique" na capital portuguesa. O espetáculo, que estreou na terça, 3, ficará em cartaz por quatro meses em Lisboa.