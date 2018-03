Cartas trazem dilemas da arte e da vida de Monteverdi

O compositor cremonês Claudio Monteverdi (1576-1643), de quem a Editora Unesp está publicando um volume de cartas, viveu quando dois mundos musicais colidiam: o do passado, de escrita polifônica e contrapontística complexa; e o do futuro, anunciando a harmonia tonal e a monodia acompanhada, ou seja, canção para voz com acompanhamento instrumental.

Até então o texto fora escravo da música; dali para a frente, a música seria escrava do texto. Reviravolta estética que resultou na ópera, o "dramma in musica", nascida no caldeirão artístico das cortes italianas.

Monteverdi foi profeta do novo, mas escravo da miserável condição social dos músicos. O "Divino Claudio" - criador dos geniais madrigais e da primeira obra-prima lírica, Orfeo, Favola in Musica, em 1607 - passou sua longa vida de 76 anos adulando nobres em Cremona, Mântua e Veneza, onde morreu.

Atraso de pagamento é o tema recorrente das cartas de 1601 a 1643. Numa delas, reclama ao duque Vincenzo Gonzaga, de Mântua, que o tesoureiro Bel'Intento o obriga a "quase ser-lhe mais subserviente do que o sou à infinita bondade de vossa alteza sereníssima (...); ele nunca quis executar vossa ordem a não ser a seu bel-prazer".

As missivas mais interessantes são endereçadas a Alessandro Striggio, diplomata e poeta, seu libretista em Orfeo. Nelas fica claro que ele era um escravo também musical. Nesta carta a Striggio, diz: "Recebi alguns versos para serem musicados por encomenda de sua alteza sereníssima. (...) Pensei inicialmente em fazê-las a uma voz solo, e caso sua alteza sereníssima ordene que eu depois as faça a cinco vozes, eu o farei". Claudio não era dado à escrita. A primeira carta tem quatro longas e confusas sentenças em 40 linhas.

O lançamento desta sua correspondência é bem-vindo, mas a edição peca pela ausência dos prefácios de terceiros ou dos próprios compositores quando publicavam suas músicas. Ora, o mais famoso texto estético sobre Claudio nasceu a partir de um livro do genovês Artusi, que o criticou em 1600. Giulio Cesare, seu irmão, também compositor, tomou suas dores e, em 1607, ao lançar os Scherzi Musicale, comentou cada frase escrita por Monteverdi num prefácio de 1605. São dez páginas primorosas publicadas na partitura de Claudio. A tradutora, Ligiana Costa, escreve que nesse texto Giulio Cesare "enuncia a sentença que imortalizou a estética monteverdiana: 'a intenção (de Claudio) era (neste gênero de música) fazer com que a oração (a palavra) seja senhora da harmonia, e não serva'". Sozinho, o prefácio nos esclareceria musicalmente mais do que todas as cartas ora publicadas pela primeira vez em português. Omissão inexplicável, que Ligiana promete corrigir numa segunda edição.