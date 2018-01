Cartas inéditas de Mary Shelley aparecem na internet

Uma coleção inédita com treze cartas da autora britânica Mary Shelley (1797-1851), a célebre criadora da obra Frankenstein, foram encontradas por uma investigadora no site do arquivo público do condado britânico de Essex. A coleção Cartas de Mary Wollstonecraft Shelley, digitalizada e alojada na web, traz as missivas que a autora escreveu entre 1831 e 1849 e que até agora eram totalmente desconhecidas, segundo o jornal britânico The Guardian.