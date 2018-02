Cartas de Madre Teresa surpreendem e inspiram sua ordem As cartas manuscritas que revelam que em algumas ocasiões Madre Teresa de Calcutá duvidou da existência de Deus surpreenderam e inspiraram muitas pessoas de sua ordem, disse sua sucessora no décimo aniversário da morte da religiosa albanesa. "As irmãs se surpreenderam, eu me surpreendi ao tomarmos conhecimento de como ela sofreu, em sua sede de Deus", disse a irmã Nirmala, madre superiora das Missionárias da Caridade. A irmã Nirmala sucedeu à Madre Teresa, doente, seis meses antes da morte desta, em 5 de setembro de 1997, aos 87 anos. A coletânea de cartas dirigidas a suas companheiras e superiores durante 66 anos e compiladas por um defensor de sua canonização será publicada na terça-feira sob o título "Mother Teresa: Come Be My Light" (Madre Teresa: Venha Ser Minha Luz). As cartas cobrem vários assuntos que foram importantes para a religiosa católica, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1979, mas são as que revelam seus momentos de profundo tormento de fé as que mais chamaram a atenção. Depois de a revista Time, no mês passado, ter publicado trechos do livro em seu Web site, a irmã Nirmala disse que dezenas de freiras a procuraram, perguntando o que significavam essas cartas. "Elas entenderam que, embora a idéia de que Deus a tivesse abandonado passou por sua cabeça, ela nunca rejeitou Deus, tão grande era sua sede de Deus, tal era sua grandeza", disse a irmã Nirmala à Reuters no fim de semana. O papa Bento 16 disse em discurso no fim de semana que o tormento de Madre Teresa sobre o silêncio de Deus não é anômalo, o que calou as especulações de que a publicação das cartas pudesse influir negativamente sobre o processo de canonização da religiosa. Madre Teresa foi beatificada em 2003, mas ainda não foi canonizada pelo Vaticano.