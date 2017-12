Cartas de Gandhi e Napoleão são leiloadas em Londres

Uma enorme coleção de manuscritos e cartas assinados por personalidades como Mahatma Gandhi, Napoleão Bonaparte, Winston Churchill e a rainha Elizabeth I, entre outros, vai ser leiloada em Londres pela casa Christie´s no dia 3 de julho. Ao longo de 30 anos, o falecido colecionador Albin Schram reuniu 570 missivas de pessoas que ajudaram a escrever a história dos séculos 13 a 20. Os leiloeiros esperam levantar cerca de 2 milhões de libras esterlinas (por volta de R$ 8 milhões) com a venda da coleção. Curiosamente, apesar do enorme valor histórico e de mercado das cartas, Schram as manteve em um simples arquivo entre as máquinas de lavar e secar roupas, no porão da casa dele. No local, foram encontradas cartas de Lord Byron, Winston Churchill, Charles Dickens, Sigmund Freud, Oliver Cromwell, Claude Monet, Oscar Wilde e Charlotte Bronte - das quais nem a família de Schram tinha conhecimento. A Christie´s organizou o acervo do colecionador em cinco categorias: história, literatura, arte, ciência e filosofia e música e teatro. Beijos de Napoleão Na primeira categoria, está uma apaixonada carta de amor de Napoleão à sua futura mulher, Josefina, na qual ele se despede da amante com a seguinte frase: "Eu te dou três beijos: um no seu coração, um na sua boca e um nos seus olhos", escreve o imperador francês na carta que a Christie´s espera leiloar por algo entre 30 mil e 50 mil libras (R$ 120 mil e R$ 200 mil). No entanto, a carta mais cara, nas estimativas dos leiloeiros, deve acabar sendo a do poeta jacobino John Donne (que viveu entre 1572 e 1631), na qual ele expressa os pêsames à uma certa Lady Kingsmill, que perdera o marido no dia anterior, 26 de outubro de 1624. Nas condolências de Donne, ele diz que não se deve questionar as ações de Deus, "embora poderíamos instruí-lo a executá-las melhor". Essa missiva deve arrecadar entre 80 mil e 120 mil libras (R$ 320 mil e R$ 480 mil), pelos cálculos da Christie´s. Newton Um manuscrito do cientista Isaac Newton, que já foi classificado como o "maior de todos os cientistas", debate a teoria da gravidade e a estrutura do universo, e compara os pontos de vista tradicionais de Plutarco, Aristóteles e Platão. O documento de faturar entre 30 mil e 50 mil libras (R$ 120 mil e R$ 200 mil). Já uma carta em que o filósofo Friedrich Nietzsche reafirma a sua confiança na longevidade dos seus escritos deve arrecadar entre 5 mil e 8 mil libras (R$ 20 mil e R$ 32 mil). Uma carta de Gandhi escrita apenas 19 dias antes do assassinato do líder pacifista pede tolerância com os muçulmanos na Índia, recém-dividida (para a criação do Paquistão). Na seção de música e teatro, um raro manuscrito do compositor Georg Philipp Telemann, contemporâneo de Johann Sebastian Bach e considerado um dos maiores gênios da época, deve atingir lances entre 17 mil e 20 mil libras (R$ 68 mil e R$ 80 mil). Entre os documentos em leilão está a cantata Meinen Jesum will ich lieben.