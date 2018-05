Cartas de amor e de solidão

"A vida inteira que poderia ter sido e que não foi." O verso de Manuel Bandeira vem à cabeça da atriz Isabel Teixeira quando ela fala de seu novo projeto. Para compor H.Tel & Sou, Isabel e a diretora de arte Simone Mina se debruçaram sobre a obra de uma escritora nunca publicada. Foi a partir dos manuscritos inéditos de uma desconhecida autora chamada Virgínia Rey que as duas artistas conceberam a instalação que apresentam em Mannheim, na Alemanha. E é daí, asseguram, que deve sair a base para o próximo espetáculo delas.

Até terça, elas participam do projeto X Apartments. A iniciativa, uma produção do Theatre Hau, de Berlim, ocorre sempre em uma cidade diferente do mundo com representantes de diversos países. Únicas brasileiras desta edição, elas devem mostrar uma obra que combina vídeos e sons com uma performance, na qual Isabel se apresenta com a filha Flora, de 5 meses. A inspiração veio de um longo poema dramático de Virgínia.

No texto, que tem o mesmo título da instalação - H. Tel & Sou - uma mulher compõe uma estranha carta de amor. Na verdade, 12 cartas, cada uma delas escrita em um quarto de hotel.

Para criar o trabalho, elas não partiram apenas dos textos da autora. Também aproveitaram as passagens de Bel por várias cidades. E por muitos hotéis. Os vídeos que serão exibidos no X Apartments foram gravados na turnê que a atriz fez com o espetáculo Rainha(s) - Duas Atrizes em Busca de Um Coração pelo Norte e Nordeste do Brasil. Em cada um dos quartos, as imagens retratam uma mulher solitária e mostram sua angústia. Isabel conduziu sozinha as gravações.

Em Mannheim, o projeto poderá ser visto em um prédio de apartamentos. No corredor, um mapa do Brasil revela a localização de cada um dos hotéis onde foram feitas as gravações. Em monitores, os visitantes acompanham trechos dos filmes e fazem um percurso que os levará a duas portas. No fim, cada um deles conhecerá o que há por detrás de apenas uma delas.

A próxima etapa, em 2012, prevê a vinda da instalação ao País.