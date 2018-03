Cartas de amor de Mick Jagger são leiloadas por US$ 301 mil

As dez cartas, datadas de julho e agosto de 1969, tinham uma avaliação preliminar de 70 a 100 mil libras.

"A passagem do tempo deu a essas cartas um lugar na nossa história cultural", disse Hunt após a venda. "O ano de 1969 viu o surgimento de uma era crucial, revolucionária, altamente influenciada por artistas como os Beatles, os Rolling Stones, James Brown e Bob Dylan."

"Seus pensamentos interiores", prosseguiu, "não deveriam ser propriedade apenas das suas famílias, mas do público em geral, para revelar quem esses artistas influentes foram - não como imagens comerciais, mas seus seres privados."

Hunt, com quem Jagger teve sua primeira filha, Karis, disse no mês passado ao jornal britânico Guardian que decidiu vender as cartas porque não conseguia pagar as suas contas. "Estou falida", disse Hunt, que mora na França.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jagger as escreveu na época em que atuava no longa-metragem "Ned Kelly", do diretor Tony Richardson, filmado na Austrália. Elas mostram um lado sensível do então jovem cantor, que escrevia sobre a poesia de Emily Dickinson, sobre ter conhecido o escritor Christopher Isherwood e sobre um não-realizado projeto multimídia.

A relação de Jagger com Hunt, que é negra, foi mantida em sigilo até 1972. Ela teria sido a inspiração para a canção "Brown Sugar" (açúcar marrom, ou mascavo), escrita por Jagger na Austrália.

O roqueiro também cita nas cartas o fim do seu relacionamento paralelo com a cantora Marianne Faithfull, e a morte de Brian Jones, guitarrista dos Stones.

A banda britânica tem atraído interesse excepcional neste ano, por causa do seu cinquentenário.

(Reportagem de Mike Collett-White)