Cartas a Papai Noel aumentam, apesar de novas tecnologias Mensagens de texto, emails e programas de rede social estão reduzindo o uso do correio tradicional, mas o Papai Noel, pelo menos, vem recebendo mais e mais cartas despachadas à moda antiga, de acordo com os carteiros em várias partes do mundo. A União Postal Universal (UPU), que representa 191 países, disse na terça-feira que as cartas a Papai Noel continuam a aumentar e este ano devem superar as 6 milhões de cartas enviadas em 2006. O porta-voz da UPU disse que ainda é cedo para estimar o número total porque muitas cartas são enviadas na última semana antes do Natal, ou até mesmo depois do Natal. Mas, avaliações com serviços de correio diversos, indicam um aumento no número de cartas. "Papai Noel tem mais de 5 milhões de ajudantes em todo o mundo para responder às cartas que recebe e entregar os milhões de cartões de Natal, pacotes e cartas que circulam nessa época das festas de fim de ano", disse em comunicado a UPU. Frequentemente endereçadas simplesmente a "Papai Noel, Pólo Norte", as cartas poderiam ser consideradas impossíveis de entregar ou de serem devolvidas ao remetente, disse a organização. Mas muitos serviços de correio nacionais respondem, incluindo os da França e do Canadá. Cada um recebeu mais de 1 milhão de cartas endereçadas a Papai Noel no ano passado. Em 2006, a Finlândia recebeu cartas de 150 países. O Serviço Postal dos EUA responde às cartas enviadas a Papai Noel desde 1912. E, no Canadá, o Papai Noel tem seu CEP próprio: HOH OHO.