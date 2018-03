Cartão postal de J.R.R. Tolkien será leiloado em Londres

Um cartão postal enviado ao escritor britânico J.R.R. Tolkien, autor da trilogia O Senhor dos Anéis, será leiloado na Inglaterra com o lance mínimo de 275 mil libras. O cartão, datado de 1968, foi encontrado por um pedreiro no local de demolição da antiga casa do escritor em Poole, no condado inglês de Dorsert. Stephen Malton disse "não poder acreditar" que havia encontrado o postal, assim como encontrou uma estatueta de bronze, uma de pedra e uma chaminé, todos no jardim da propriedade. "Trabalhei em locais de demolição toda a minha vida, mas nunca tive tanta sorte como agora, ao encontrar esses objetos. É incrível que de repente uma pessoa se depare com esses objetos tão valiosos", afirmou Malton. Fãs do escritor expressaram sua insatisfação com a demolição da casa, na qual Tolkien viveu durante seus últimos anos, junto de sua esposa. Depois da morte de sua mulher, em 1972, o escritor se mudou para Oxford e vendeu sua casa por US$ 46 mil a Stephen Frankel, que colocou a casa à venda em 2006 por US$ 2 milhões.