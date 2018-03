Carta do rei Henrique 8 que 'mudou a história' é exposta

"Henrique 8: Homem e Monarca", a exposição montada na British Library, em Londres, mostra como um príncipe medieval convencional tornou-se um monarca revolucionário que rompeu com Roma e recorreu a meios brutais para conseguir seus intentos.

A carta de 1527 é uma de 17 que Henrique escreveu a Ana Bolena, testemunho da paixão que nutriu por ela, já que ele confessou que achava "tedioso e doloroso" escrevê-las.

Na carta, escrita em francês e cedida temporariamente pelo Vaticano, o rei escreveu: "As provas de seu afeto são tamanhas ... que me obrigam a honrar, amar e servi-la verdadeiramente para sempre".

Os historiadores interpretam as palavras como sendo o momento em que Henrique comprometeu-se com Ana Bolena, levando-o a anular seu primeiro casamento, com Catarina de Aragão, e colocar a si mesmo e à Inglaterra em rota de colisão com o papa, em Roma.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Vemos a letra manuscrita de Henrique realmente pela primeira vez na carta de amor a Ana Bolena", disse o historiador David Starkey, curador da exposição que ficará até 6 de setembro.

"Há um paradoxo extraordinário: é uma carta de amor apaixonada, mas contém a base de todas as mudanças revolucionárias que seriam feitas no reino", disse Starkey à Reuters.

Ele acrescentou que o impacto da decisão radical de Henrique, que levaria à ruptura da Inglaterra com a Europa continental, é sentido até hoje.

"Se pensarmos nas perpétuas discussões que temos sobre as relações da Inglaterra com a Europa, veremos que Henrique foi o primeiro 'eurocético'", disse ele.

"Foi Henrique, em consequência da ruptura com Roma, quem iniciou esse processo de tornar a Europa continental estrangeira e perigosa (para a Inglaterra)."

RASTROS DE PAPEL

Através de livros, manuscritos, panfletos, mapas e cartas -- muitas anotadas ou escritas por Henrique --, a exposição o retrata como um príncipe que começou como católico praticante.

Catarina, com quem ele se casou em 1509, sete anos após a morte do primeiro marido dela - Artur, irmão mais velho de Henrique - sentiu-se rejeitada não apenas quando Henrique tentou divorciar-se dela, mas também como viúva vivendo na corte inglesa.

Em uma carta a seu pai, ela se queixa de que Henrique 7, o pai de Henrique 8, se recusava a pagar suas despesas, obrigando a vender bens dela para comprar roupas.

"Estou em dívida em Londres, e não por comprar coisas extravagantes ... apenas para comprar comida", ela escreveu em 1506.

Boa parte da exposição foca no longo e complicado esforço de Henrique 8 para anular o casamento com Catarina, incluindo declarações atestando que Catarina teria consumado seu casamento com Artur, o que invalidaria seu relacionamento com Henrique.

Inicialmente confiante no respaldo de Roma, Henrique foi se frustrando com as medidas tomadas para impedi-lo de realizar seus intentos. Em 1534, a ruptura com Roma e sua posição de líder da Igreja Anglicana foram formalmente reconhecidas.

As resistências às mudanças que Henrique impôs na Inglaterra eram punidas com execuções e a repressão brutal de seus inimigos, completando sua transformação de "jovem idealista" em "tirano envelhecido e doentio".

A exposição inclui uma lista de notáveis ingleses mortos sob a égide de Henrique, começando em 1510 com dois assessores de seu pai e terminando em 1547 com sua última vítima, Henry Howard.

Um inventário das posses de Henrique feito quando ele morreu incluiu 20 mil objetos, entre os quais 70 navios e 49 óculos.