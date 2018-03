Carta de J.D. Salinger é colocada à venda por US$ 50 mil

LITTLETON, EUA (Reuters) - Os donos de uma carta do recluso escritor J.D. Salinger esperam vender o manuscrito que contém uma única frase por 50 mil dólares.

Escrita numa letra cursiva quase ilegível em um papel com suas iniciais, o autor do livro O Apanhador no Campo de Centeio e de Franny and Zooey pede que sua empregada termine suas tarefas antes de sair de férias para que ele não seja "incomodado com coisas insignificantes".

Em sua apresentação no Ebay na terça-feira, a empresa sediada em Nevada que vende o bilhete classifica os itens autografados por Salinger como "muitíssimo raros".

Salinger, que viveu em Cornish, no estado norte-americano de New Hampshire até a morte aos 91 anos em 2010, era tão reservado com relação à sua vida pessoal que ele entrou com uma ação para impedir a publicação de uma biografia com base em parte de suas cartas particulares. O escritor não tinha telefone e evitava contato com os admiradores de sua obra.

Datada de 12 de março de 1989, a carta inteira diz: "Cara Mary - por favor certifique-se de que todas as tarefas sejam feitas antes que você saia de férias, pois não quero ser incomodado com coisas insignificantes. Obrigado, J.D. Salinger"