Carros, roupas e relógio do 007 vão a leilão

A casa de leilões Christie's disse que os objetos estavam nos armazéns da produtora EON, responsável pela franquia que começou em 1962 com Sean Connery na pele do agente 007, em "O Satânico Dr. No". O mais recente episódio da série, "Skyfall", será lançado neste ano.

Cerca de 40 lotes estarão em disputa pela Internet entre 28 de setembro e 8 de outubro, e outros dez lotes serão o destaque de um leilão presencial só para convidados em 5 de outubro na loja da Christie's em South Kensington, Londres, como parte das celebrações do "Dia Global de James Bond" promovido pela EON.

O catálogo inclui peças de todos os filmes - do Aston Martin usado por Daniel Craig em "Quantum of Solace" ou seu relógio no inédito "Skyfall" a primeiras edições dos romances "Dr. No" e "Da Rússia com Amor", de Ian Fleming, criador do personagem.

(Reportagem de Paul Casciato)