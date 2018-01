Carros 2 não é filme (só) para crianças

16 H NA GLOBO

(Wendy Wu: Homecoming Warrior). EUA, 2006. Direção de John Laing, com Brenda Song, Shin Koyamada.

Wendy Wu é uma adolescente com uma vida perfeita: ela é bonita, popular e, além disso, é uma das duas candidatas ao prêmio de rainha do baile de outono. Sua vida muda quando Shen, um monge chinês, lhe conta que ela é a reencarnação do guerreiro Yin, que tem como destino lutar contra o malvado Yan Lo. Assim, Wendy tem que aprender suas lições de kung fu para derrotar uma das mais poderosas forcas do mal. Reprise, colorido, 91 min.

A Batalha dos Ciborgues

23 H NA REDE BRASIL

(Natural City). Coreia do Sul, 2003. Direção de Byung-Chun Min, com

Ji-Tae Yu, Jae-un Lee, Rin Seo.

Ciborgues renegados roubam arquivos com informações genéticas de humanos. Quando a investigação leva a um ex-cientista, as intenções do roubo ficam confusas e a resposta pode estar com um policial corrupto apaixonado por uma ciborgue stripper. Reprise, colorido, 112 min.

Essas Sombras Assombrosas: Os Filmes Que fizeram a

América

0 H NA CULTURA

(These Amazing Shadows: The Movies That Make America). EUA, 2011. Direção de Kurt Norton e Paul Mariano.

O que Casablanca, Banzé no Oeste e Amor, Sublime Amor têm em comum? Estão na lista dos filmes com qualidade "cultural, histórica e esteticamente significativos", compilada pela Biblioteca do Congresso dos EUA. O longa Essas Sombras... mostra uma seleção extraordinária de cenas desses tesouros do cinema norte-americano. Reprise, colorido, 59 min.

Perigo em Bangkok

22H50 NA GLOBO

(Bangkok Dangerous). EUA, 2007. Direção de Oxide Pang Chun e Danny Pang, com Nicolas Cage, Shahkrit Yamnarm. Um assassino profissional sem remorsos está em Bangcoc para executar quatro inimigos de um brutal criminoso. Para ajudá-lo, contrata um jovem ladrão de rua. Sua intenção é matá-lo no final do serviço, mas o solitário matador se vê no papel de mentor do garoto, que se apaixona por uma colega de bom coração. Ele passa então a questionar a própria existência. Reprise, colorido, 99 min.

Ó PAI Ó

1H16 NA GLOBO

Brasil, 2007. Direção de Monique Gardenberg, com Lázaro Ramos, Dira Paes, Wagner Moura, Stenio Garcia. Em um animado cortiço do centro histórico do Pelourinho, em Salvador, tudo é compartilhado pelos seus moradores, especialmente a paixão pelo carnaval e a antipatia pela síndica do prédio, dona Joana. Todos tentam encontrar um lugar nos últimos dias do carnaval, seja trabalhando ou brincando. Incomodada com a farra dos condôminos, dona Joana decide puni-los, cortando o fornecimento de água do prédio e eles se solidarizam perante o problema. Reprise, colorido, 98 min.

TV PAGA

Carros 2

18H NO TELECINE HD

(Cars 2). EUA, 2011. Direção de John Lasseter, Brad Lewis, com vozes de Larry the Cable Guy, Owen Wilson.

Carros 2 não é um filme sobre carros. Nem um filme (só) para crianças. Apesar de haver dezenas de brinquedos inspirados no longa, tampouco foi para vender que John Lasseter e sua equipe criaram as centenas de personagens e cenários do 12º longa-metragem da Pixar. Mas é impossível não pensar que Lasseter e equipe são no fundo crianças grandes brincando de carrinho. "Felizmente, fazemos filmes que gostaríamos de ver. E procuramos não perder de vista a criança que seremos sempre." A brincadeira, ainda que a Pixar não divulgue o orçamento final, custou milhões. Os brinquedos são os carros. Só que desta vez Carros 2 é um misto de filme de Grand Prix (o mais cool dos filmes de corrida, dirigido por John Frankenheimer em 1966) com 007, em que Relâmpago McQueen e trupe participam de um campeonato internacional, promovido por Miles Axlerod, ex-barão do petróleo que acaba de criar um revolucionário combustível ecologicamente sustentável. Reprise, colorido, 106 min.

Os Gritos do Silêncio

19h30 NO MAX PRIME

(The Killing Fields). Inglaterra, 1984. Direção de Roland Joffé, com Sam Waterston, Haing S. Ngor, John Malkovich, Julian Sands, Craig T. Nelson,

A visão de Sidney Schanberg (Sam Waterston), um jornalista americano, sobre a Guerra do Camboja e a amizade feita com Dith Pran (Haing S. Ngor), intérprete cambojano e jornalista local. São mostradas as trágicas consequências, principalmente as ações do Khmer Vermelho. Com a cobertura da tomada de Phnom Penh, Schanberg ganha o prêmio Pulitzer e retorna para o Oriente procurando o amigo, que se separou dele em razão da guerra. Reprise, colorido, 131 min.

Guerra É Guerra

20H NO TELECINE PREMIUM

(This Means War). EUA, 2012. Direção de McG, com Chris Pine, Tom Hardy.

Tuck (Tom Hardy) e FDR (Chris Pine) são dois dos principais agentes da CIA. Grandes amigos, eles vivem uma rotina perigosa em que é fundamental a confiança de um no outro. Esta começa a ser abalada quando eles se veem namorando a mesma mulher, Lauren (Reese Witherspoon). Inicialmente, decidem seguir cada um na sua e deixar que ela escolha um dos dois. Mas aos poucos, a natureza competitiva da dupla vai mostrar que ninguém está ali para perder. Reprise, colorido, 97 min.