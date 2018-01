Carro roubado do ator Charlie Sheen cai desgovernado em barranco

Astro do seriado "Two and a Half Men", Charlie Sheen foi preso no Colorado em dezembro por suspeita de agressão a sua mulher.

Ele não estava no carro, e equipes de busca do corpo de bombeiros de Los Angeles não conseguiram localizar a pessoa que estava conduzindo o automóvel de luxo. Um porta-voz da polícia disse que Sheen telefonou à polícia na madrugada para denunciar o roubo do veículo.

O corpo de bombeiros informou ter recebido uma denúncia de um "veículo que despencou pelo lado" da famosa via Mulholland Drive, nas colinas acima de Los Angeles, pouco depois das 4h00, no horário local, e disse que iniciou as buscas imediatamente.

Sheen, de 44 anos, foi preso em 25 de dezembro em Aspen, Colorado, depois de sua mulher, Brooke Mueller, ter dito à polícia que ele puxou uma faca durante uma discussão com ela e ameaçou matá-la. O ator deve retornar a um tribunal no Colorado na segunda-feira para uma audiência sobre o assunto.