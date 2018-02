A partir do dia 14, a casa de leilões Sotheby"s vai expor em Nova York o famoso automóvel Aston Martin DB5 que era usado por James Bond. O agente era interpretado por Sean Connery. O carro, de 1964, vai ser levado para Londres, onde será leiloado no dia 27 de outubro, com preço estimado em US$ 5 milhões.