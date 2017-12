Carrie Underwood vira 'Noviça Rebelde' na TV americana

Mesmo tendo atuado apenas algumas vezes, Carrie Underwood, cantora de country e vencedora do programa American Idol, foi a primeira opção para o papel principal de Maria na nova versão de A Noviça Rebelde que será feita ao vivo para a TV.

Desde que venceu o American Idol em 2005, a cantora de 30 anos tem abalado a cena musical country com sucessos como Before He Cheats e Jesus, Take the Wheel. Ela já ganhou seis Grammys e mais de cem outros prêmios musicais.

Ela, no entanto, vai ter que ir além de cantar ao interpretar a noviça no musical que a rede NBC vai transmitir ao vivo na quinta-feira nos Estados Unidos.

"Ela tem o tipo certo, a idade certa, a qualidade vocal, é bonita e tem grande experiência em se apresentar ao vivo. Carrie é a pessoa perfeita para interpretar a personagem", disse à Reuters o produtor Craig Zadan.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você já era uma fã do filme antes? É um daqueles filmes que você cresceu vendo?

É! Eu não seria capaz de lembrar a primeira vez que eu vi. A minha sensação é de algo que está comigo desde que eu nasci. Foi parte da minha infância. Quando passava na TV, minha mãe e eu nos sentávamos juntas na cama para assistir. Me traz memórias muito boas.

Depois de todos esses anos qual você acha que é o ponto forte da história?

Ela realmente tem tudo. Você tem a história de morte, a ação, o suspense. As músicas são inesquecíveis. Elas ficam com você depois que você assiste.

Esse deve ser um dos seus maiores desafios. Por que você decidiu assumi-lo?

Para mim é algo muito diferente. Nunca fiz nada assim. Esta é a primeira vez em muito tempo que alguém faz um musical ao vivo na TV. As pessoas não encaram mais esse tipo de projeto. É algo novo para todo mundo. Eu adoro o fato de que vai ser ao vivo.

Como você enfrentou toda a coreografia, interpretação, o texto?

Decorar coisas tem sido fácil para mim. Eu nunca tive tanta coisa para decorar. Nunca fiz parte de uma coreografia antes, nunca tive que me preocupar muito sobre onde eu estava no palco, ou com as câmeras. O desafio de interpretar tem sido exatamente isso, um desafio, mas eu estou cercada de pessoas incrivelmente talentosas, e elas fazem as coisas ficaram mais fáceis.

Você se preocupa em intepretar um papel tão associada a atriz Julie Andrews?

Isso é realmente algo que tem estado na minha cabeça. Não acho que as pessoas ficariam decepcionadas se elas fossem numa montagem de Noviça Rebelde na Broadway e não encontrassem a Julie Andrews. Estamos apenas proporcionando uma visão diferente do musical, e espero que as pessoas gostem. Espero que as pessoas percebam que não estamos recriando o filme. Isso não é um remake. Essa palavra me faz tremer.