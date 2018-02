'Carrie Diaries' estreia dia 20 no Boomerang A ideia de que maturidade vem com o tempo parece não funcionar com Carrie Bradshaw. Em sua fase adulta, a protagonista de Sex and the City - ainda exibição no TBS - se comporta de maneira mais ingênua do que na adolescência, que começa a ser retratada em Carrie Diaries, com estreia marcada para o dia 20 de maio, às 19h, no canal pago Boomerang.