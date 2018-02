Carrey, McGregor e Santoro em 'I Love You Phillip Morris'

Jim Carrey e Ewan McGregor formam um casal gay no filme I Love You Phillip Morris, que faz sua estreia no Festival de Cinema de Sundance. Neste romance gay, Carrey e McGregor esquentam a tela com um grande e apaixonado beijo. Como foi a experiência para Carrey? "Um sonho que se transformou em realidade. Olhem que tipão", disse o ator e comediante referindo-se a McGregor durante a entrevista coletiva com o público após a estreia do filme no domingo à noite. O filme dirigido pelos estreantes Glenn Ficarra e John Requa, I Love You Phillip Morris é baseado em uma história real de um homem condenado à prisão(Carrey) que conhece o amor de sua vida (McGregor) na cadeia e planeja uma fuga. Carrey e McGregor formam um belo casal, sua história de amor se desenvolve com doçura, paixão e devoção. Os atores disseram que interpretar homens gays não foi difícil. "Foi o mesmo que fazer qualquer outro tipo de homem, qualquer tipo de personagem", disse McGregor, acrescentando que não se sentiu incomodado com as cenas de afeto entre eles.