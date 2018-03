Carreira solo

Antes de 1985, se um cabeludo qualquer apostasse que um festival de rock nos cafundós da zona oeste do Rio, à época ainda rural, levaria 1,3 milhão de pessoas a chafurdar na lama, e que elas ainda sairiam dali dizendo que aquela havia sido a melhor noite de suas vidas, ninguém lhe daria crédito. Nove edições depois - seis na Europa - e um público total calculado em 5 milhões de pessoas, a Cidade do Rock está de volta à cidade do samba.

O Rock in Rio é sobretudo amparado pela prefeitura, que mira nos ganhos que um festival que se autoproclama o maior do mundo é capaz de trazer. O saldo com turismo está estimado em US$ 400 milhões. O Parque Olímpico Cidade do Rock, o antigo matagal de 150 mil m² em frente à antiga Cidade, de 1985 e de 2001, recebeu um investimento de R$ 37 milhões em dinheiro público, para ser utilizado também em 2016 durante os Jogos Olímpicos.

A venda-relâmpago de quase 700 mil ingressos (a R$ 190, sendo 70% adquiridos por estudantes pela metade do preço), a taxa de ocupação de hotéis (quase 100% na Barra), as mobilizações nas redes sociais (inclusive de arrependidos, que diante do anúncio de atrações já vistas por aqui, como Guns N"Roses, Metallica e Red Hot Chilli Peppers, chegaram a endossar a campanha "Eu Não Vou") - tudo parece reafirmar o propalado apelo que vem junto com a marca.

Para quem ainda se permite mudar de ideia, a solução (ok, não vamos falar de cambistas) é recorrer ao www.tamviagens.com.br/rockinrio, que vende pacotes com preços variando entre R$ 499 a R$ 4.339, incluindo aí passagem, ingresso e hotel.

Rock in mundo. Os pedidos de países que querem sediar o festival também servem de termômetro. Coreia, Sérvia, China, Grécia, Inglaterra, Austrália e México podem enviar "olheiros". "Recebemos muitos pedidos, mas não é qualquer mercado que suporta investimentos dessas dimensões", diz Roberta Medina, a vice-presidente, referindo-se à cifra de R$ 95 milhões investida por patrocinadores e pelo próprio festival. "Vamos chegar a ter três países por ano. Até 2015, além de Portugal e Espanha, serão mais dois. No Rio, 2013 e 2015 estão super garantidos."

Três notas

2013 é o próximo ano do Rock in Rio em sua cidade original

14 horas por dia de música (rock, pop, axé, eletrônica)

40 atrações estarão no palco principal, que abre às 19h