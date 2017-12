Carolina Oliveira estréia em <i>Páginas da Vida</i> Começa nesta quarta-feira a aguardada participação de Carolina Oliveira em Páginas da Vida. Revelada na minissérie Hoje é Dia de Maria, a pequena entra em cena como Gabi, filha do médico Lucas (Paulo César Grande). Junto com a menina chega sua mãe Angélica (Cláudia Mauro). Logo nas primeiras cenas da dupla, fica claro qual será o novo tema a ser explorado por Manoel Carlos na novela: o racismo. Surpresa com a visita de mãe e filha de seu marido, Selma (Elisa Lucinda) começa a desconfiar que nunca foi apresentada à família por ser negra. Gabi, aliás, vai alimentar a desconfiança de Selma. Ao conhecer a médica, irá tratá-la como empregada do pai. No primeiro jantar dos quatro, a dupla recém-chegada come apenas os pratos preparados por Lucas, deixando Selma arrasada. Hospedadas no lar do casal, mãe e filha devem aprontar muita confusão. A semana promete ser mesmo das crianças em Páginas da Vida. No capítulo de sábado, o gracioso Francisco (Gabriel Kaufmann) vai contar à avó Marta (Lília Cabral) que ganhou uma nova amiguinha. Quem será? Clara (Joana Mocarzel), é lógico. Afinal, novela sem coincidência não seria novela ... Perturbada com a revelação do neto, a megera vai tratar de mudá-lo de colégio. Neste momento, Nanda (Fernanda Vasconcellos), que morreu nos primeiros capítulos mas até hoje não deixou a novela, aparece para sua mãe. O momento infantil tem pausa só na sexta-feira, quando Sandra, a loira chantagista (Danielle Winits), ataca outra vez. Desta vez, ela irá pedir um carro novo ao amante Greg (José Mayer).