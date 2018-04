Carolina Herrera desfila tecidos variados e ráfia

Carolina Herrera, sem dúvida uma marca de luxo, mostrou uma variedade de modelos a preços módicos em sua coleção de primavera nesta segunda, 14, na Semana de Moda de Nova York.

Ao ritmo de música latina, a estilista venezuelana mostrou vestidos presos por cordas exóticas na cintura e detalhes em ráfia, além de telas texturizadas em tons naturais do marrom ao marfim claro, passando pelo âmbar, rosa e caramelo, 'combinando com a cor do fim dos dias de verão', segundo as palavras da estilista sobre sua coleção. O short esteve presente na coleção, refinado, combinado com camisas e casaquinhoe os vestidos de algodão bem rodados.