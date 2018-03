Carola Saavedra é uma das favoritas ao Prêmio Jabuti deste ano

Com o romance Paisagem com Dromedário (Companhia das Letras), a escritora Carola Saavedra tornou-se uma das favoritas ao Prêmio Jabuti deste ano. O livro foi o mais votado entre os dez finalistas da categoria anunciados nesta quarta-feira, 21, na sede da Câmara Brasileira do Livro. Carola vai disputar o troféu e o prêmio de R$ 3 mil destinados ao vencedor dos romancistas com José Castello (autor de Ribamar, da Bertrand Brasil) e José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta, que escreveram O Evangelho de Barrabás (Objetiva).

Neste ano, o regulamento foi modificado: agora são 29 categorias, contra 21 até o ano passado. Também não serão mais eleitos três vencedores – apenas um. Esse anúncio acontecerá no dia 18 de outubro e a entrega dos prêmios está prevista para 30 de novembro, quando também serão anunciados os livros do ano de ficção e não ficção.

Na categoria contos e crônicas, o mais votado foi Desgracida (Record), de Dalton Trevisan, enquanto entre os poetas o mais bem colocado nessa primeira apuração foi Ricardo Aleixo, com Modelos Vivos (Crisálida). 1822 (Nova Fronteira), de Laurentino Gomes, liderou na categoria reportagem.

A lista completa dos indicados está no site do 53º Prêmio Jabuti.

Confira os indicados na categoria Romance:

Paisagem com Dromedário

Carola Saazedra

Cia das letras

Ribamar

José Castelo

Bertran Brasil

O Evangelho de Barrabás

José Roberto Toreiro e Marcus Aurelius Pimenta

Editora Objetiva

Passageiro do fim do dia

Rubens Figueiredo

Cia das Letras

Dom Frutos

Aldyr Garcia Schlee

Edições Ardotempo

Hotel Brasil - O Mistério das Cabeças Degoladas

Freio Betto

Ed Rocco

Minha Mãe se Matou Sem Dizer Adeus

Evandro Affonso Ferreira

Record

Cidade Livre

João Almino

Record

Hotéis à Beira da Noite

Per Johns

Tessitura editora

Suposta Biografia do Poeta da Morte

Elias Antunes

Editora da UCG

Os Malaquias

Andrea Del Fuego

Língua Geral

Confira os indicados na categoria Contos e Crônicas:

Desgracida

Dalton Trevisan

Record

A Pedagogia dos Caracóis

Rubem Alves

Verus Editora

A Vida é um Show

Guga de Oliveira

Global Editora

Ficção Interrompida - Uma Caixa de Curtas

Diógenes Moura

Ateliê Editorial

Meio Intelectual, Meio de Esquerda

Antonio Prata

Editora 34

A Placenta e o Caixão

Deonísio da Silva

Leya Brasil

O Mau Vidraceiro

Nuno Ramos

Editora Globo

A Sordidez das Pequenas Coisas

Alessandro Garcia

Não Editora

Três Dúvidas

Leonardo Brasiliense

Cia das Letras

Retratos Imorais

Ronaldo Correia de Brito

Editora Objetiva

Anônimos

Silviano Santiago

Rocco