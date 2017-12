CARNAVAL-Vai-Vai conquista 13o título em São Paulo Em uma disputa que seguiu indefinida até o último envelope, a Vai-Vai sagrou-se campeã do Grupo Especial do Carnaval paulistano de 2008, o 13o título da escola, após a apuração das notas dos jurados nesta terça-feira. A escola do Bixiga superou a Mocidade Alegre no quesito harmonia, que serviu de desempate, após ambas terem somado 90 pontos. A Mocidade foi campeã da festa paulistana em 2007. A Vai-Vai, maior vencedora do Carnaval de São Paulo, teve a educação como enredo este ano e não triunfava na competição desde 2001. A escola foi a quinta a desfilar na segunda noite do desfile paulistano, no sábado. "Esse tema da educação é ainda maior do que a escola, é por isso e pela nossa história, e pela competência que tivemos, que fomos campeões de novo", disse à repórteres o presidente e puxador de samba da Vai-Vai, Thobias, após a divulgação do resultado. A Vai-Vai teve entre os seus destaques no desfile as participações do senador Eduardo Suplicy (PT-SP) e do rapper Mano Brown, do Racionais MCs. O critério para a apuração deste ano foi descartar a mais alta e a mais baixa nota entre os três jurados para os nove quesitos. A tradicional Camisa Verde e Branco, com 86 pontos, e a Águia de Ouro, com 87, foram rebaixadas para o Grupo de Acesso e vão desfilar na segunda divisão em 2009. (Reportagem de Maurício Savarese; Edição de Pedro Fonseca)