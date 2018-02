Carnaval reflete situação do País em Adeus à Carne Para conseguir dizer o que queria, Michel Melamed preferiu abrir mão das palavras. Em Adeus à Carne ou Go To Brazil, espetáculo que estreia neste sábado, o ator e diretor surge distanciado da intensa verborragia que sempre caracterizou sua obra. "Não foi uma decisão deliberada. Mas, durante o processo, me pareceu que não ter um texto era a melhor maneira de abrir o trabalho para múltiplas leituras", comenta o artista.