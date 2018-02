Carnaval de São Luiz do Paraitinga é tema de livro A Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915) recebe nesta sexta-feira, a partir das 18h30, o lançamento de "São Luiz do Paraitinga - Sem Rabo e Sem Chifre - A Evolução do Carnaval das Marchinhas na Terra de Juca Teles do Sertão das Cotias", de Degiovani Lopes da Silva e Maria Alice Ferreira do Amaral Vieira. O livro demonstra por meio de textos, entrevistas com moradores e centenas de fotos, a evolução de uma das mais tradicionais festas do País. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.