'Carmo' estreia em Sundance como um dos favoritos

Estreia nesta segunda, 19, em Sundance a co-produção entre Brasil, Espanha e Polônia, Carmo, dirigida pelo brasileiro Murilo Pasta. O elenco tem uma mistura de atores espanhóis e brasileiros. O protagonista é o espanhol Fele Martínez, mas o elenco traz ainda Mariana Loureiro (Abril Despedaçado), Rosi Campos, Márcio Garcia e o músico Seu Jorge. O filme está sendo considerado pelos organizadores o Slumdog Millionaire (produção indiana que ganhou quatro Globos de Ouro, inclusive o de melhor filme e direção, na semana passada) do Festival de Cinema de Sundance. O filme, uma mistura de comédia romântica com road movie, narra a história de amor entre um paralítico que usa carreira de rodas e uma jovem que viajam pelo Brasil, Paraguai e Bolívia. No caminho eles encontram dois bandidos, vividos por Seu Jorge e Márcio Garcia. A trilha sonora do filme tem música de Zeca Balero, que também faz uma ponta, como músico de beira de estrada. O diretor Murilo Pasta afirma à Agência Efe que há muita esperança depositada na produção. "Alcançarmos distribuição nos Estados Unidos depende muitíssimo de Sundance, porque os organizadores me procuraram para dizer que o filme entrou por unanimidade na seleção final e que é considerado o Slumdog Millionaire do festival", revelou o jovem. "Isso é muito bom de escutar, mas se vai se traduzir em encontrar um distribuidor, ainda não sei", admitiu o diretor novato, muito confiante na qualidade do filme, o qual deseja que seja visto pela maior quantidade possível de pessoas no evento. "Fico muito mais preocupado com que o cinema esteja cheio do que como o filme será recebido, porque em geral está gostando e em uma primeira projeção extra-oficial houve uma resposta muito positiva", afirmou Pasta. Pasta viveu no filme uma situação similar à ocorrida em Foi Apenas um Sonho, quando Sam Mendes dirigiu a esposa, Kate Winslet, em uma cena de sexo com Leonardo DiCaprio. "Fele tem uma cena de sexo com Mariana (Loureiro) que é muito difícil, porque ela e eu nos casamos, temos uma filha de 10 meses e quando filmamos já estávamos juntos, mas ele foi super delicado, com uma ternura que toca ao ver o sofrimento desse paraplégico frente a essa mulher tão sensual e sexy", disse. O elenco do filme conta com o músico brasileiro Seu Jorge e a atriz brasileira Rosi Campos, além de Fele Martínez, Mariana Loureiro, Márcio Garcia e Paca Gabaldón.