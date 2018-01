Carlos Slim e Larry King discutem sociedade no setor de mídia

Sem entrar em detalhes, Arturo Elias Ayub, principal porta-voz das empresas de Slim, disse que as negociações começaram há alguns meses, e que o resultado poderá ser anunciado ainda neste trimestre.

Slim foi proibido pelo governo mexicano de participar do setor de televisão, mas está fortalecendo sua operação de vídeos pela web e causou a ira de concorrentes ao transmitir os recentes Jogos Pan-Americanos de Guadalajara ao vivo pela Internet.

Ele também fez sua primeira incursão no campo do conteúdo, com a compra da firma de mídia digital DLA, operadora dos canais RushHD e Concert Channel.

Slim, homem mais rico do mundo, ficou amigo de King em 2010, quando convidou o apresentador para dar uma palestra num evento anual para estudantes.

King já fez várias visitas a Slim no México, com direito a visitas à coleção de arte do magnata.

(Reportagem de Cyntia Barrera Diaz)