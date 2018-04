Carlos Santana se casou em dezembro, diz revista

O guitarrista mexicano Carlos Santana se casou com sua namorada, a baterista Cindy Blackman, no último 19 de dezembro em uma cerimônia celebrada na ilha de Maui, no Havaí (estados Unidos), informou nesta quarta-feira, 5, a Revista People.

Entre os 180 convidados para a cerimônia esteve o comediante espanhol George López, assim como os músicos Herbie Hancock e Wayne Shorter, que tocaram no casamento.

Blackman, de 51 anos, se casou com um vestido branco de seda da boutique suíça Zoro.

O casal passou a lua de mel no arquipelágo havaiano.

Santana, de 63 anos, propôs matrimônio a Blackman durante um show dele em Chicago no último 9 de julho depois de tocarem juntos uma das canções mais conhecidas o músico latino, Corazón espinado.

Blackman, que anteriormente había colaborado con Lenny Kravitz, participó como percusionista en la gira Universal Tone Tour 2010 del que ahora es su marido.

Blackman, que antes havia colaborado com Lenny Kravitz, participou como percursionista na turnê mundial Tone Tour 2010 do agora seu marido.

O cantor mexicano, nascido em Jalisco, se casa pela segunda vez. Ele esteve casado durante 34 anos com Deborah Santana, de quem se divorciou em 2007.

Mais:

As novidades de Cultura no blog

Siga Cultura no Twitter