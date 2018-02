Carlos Saldanha fala sobre 'A Era do Gelo 4'

Numa conversa por telefone, do escritório de sua empresa Blue Sky em Nova York, Carlos Saldanha explica por que não dirigiu o quarto filme da franquia A Era do Gelo, que estreia hoje no País (em 1.100 salas!). Nos EUA, será somente dia 13. "Já havia dirigido os três primeiros e começava a me repetir. A série precisava de sangue novo." Foi assim que surgiu A Era do Gelo 4, assinado por Steve Martino e Mike Thurmeler. Saldanha revela que ficou como estepe, um supervisor artístico para aconselhar os realizadores em casos de dúvidas ou dificuldades, mas admite que trabalhou bem menos do que os seguidores das aventuras de Manny, Sid e Diogo poderiam pensar. Martino e Thurmeler deram conta do recado. Ele adorou o resultado como espectador, e não apenas como produtor/supervisor." É o filme que queria ver."

Sua felicidade se estende ao sucesso da Blue Sky. A empresa, especializada em tecnologia de CGI (imagens geradas por computador), ingressou num esquema industrial e está conseguindo lançar um filme por ano, sem prejuízo da qualidade nem da criatividade. Cresceu tanto nos últimos anos - A Era do Gelo, o primeiro, estreou em 2002 - que hoje tem cerca de 500 funcionários, entre criação e marketing - um número considerável, mas que não impede que as pessoas ainda se conheçam. O estúdio, propriamente dito, fica em Nova York, ou melhor, em Connecticut, na Grande NY. A parte executiva fica em Los Angeles, abrigada no prédio da divisão de animação da Fox. Saldanha tem vivido na ponte aérea NY/LA. Não tem vindo ao Brasil tanto quanto gostaria. A última vez foi no fim do ano, para o Natal em família. Espera voltar em julho.

O que uma franquia como A Era do Gelo ainda pode oferecer de novo? Há o filme, claro, mas há outro elemento que Saldanha não podia prever, na hora da entrevista. Como ele disse, a busca da emoção é essencial na série toda e este filme é centrado na relação de Manny com a filha, de quem é separado, logo no começo. E tudo ocorre por culpa de Scrat, que, de cara, está correndo atrás de sua avelã. Desde o primeiro filme, ele virou, por assim dizer, o fósforo que deflagra a chama de A Era do Gelo, mesmo que a ação, depois, seja levada pelo trio Manny/Sid/Diogo. Scrat provoca a divisão dos continentes?

É hilário, e mais importante - quando aquela brecha no gelo separa pai e filha, a mãe conhece suficientemente o marido para saber que Manny é um mamute cabeça-dura, que não sossegará enquanto não reunir a família. É o mais americano dos temas - o retorno ao lar, aqui incrementado pela incorporação dos piratas. "É um tema muito forte na cultura norte-americana, que o sucesso da franquia Piratas do Caribe renovou", avalia Saldanha. Emoção, portanto. E ação, e humor, e até uma pitada de sentimentalismo. A filha adolescente em choque com a autoridade paterna é um tema universal. Mas você pode aumentar o teor da emoção, se optar por ver o novo A Era do Gelo em 4D.

É como passeio de duna no Nordeste. Os bugueiros perguntam: com ou sem emoção? O Cinépolis, no Shopping JK Iguatemi, é equipado com poltronas especiais. Elas se mexem conforme o ritmo da ação na tela, e a de A Era do Gelo 4 é vertiginosa. Afinal, o filme trata da divisão dos continentes, que os diretores transformam em metáfora da fratura familiar. A poltrona joga o espectador para cá e para lá. dá solavancos e, na hora da tempestade, respinga água no público. Apertem os cintos que a noite vai ser turbulenta - é uma frase famosa, reconhecida por cinéfilos como pertencente ao clássico A Malvada, All About Eve, de Joseph L. Mankiewicz, com Bette Davis. Apertem os cintos - é o conselho para quem for ver A Era do Gelo 4 no Cinépolis, mas o programa, lá, talvez não seja muito adequado para criancinhas.