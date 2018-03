Carlos Navas

Para começar, vale falar um pouco que eu não fui uma criança feliz. Eu era muito tímido, daqueles que saía da aula sem entender porque tinha vergonha de perguntar para o professor. Sentia que precisava me comunicar, mas não sabia como. Fui cursar jornalismo por falta de opção. Era um aluno promissor. Trabalhei em jornal, fui assessor de imprensa de cantoras até. E entrei por acaso no mundo da música. Ainda sou muito tímido. Mas descobri uma maneira de lidar com a timidez.

Sempre se diz que há duas carreiras que pessoas muito tímidas seguem. Ou a das artes ou a de escritor. Você de certa forma, seguiu as duas.

Sim. Se me dissessem há alguns anos que eu ia cantar, ia dizer que a pessoa que falou estava louca. Mas cada vez mais eu aprendo que há coisas que, por mais planos que a gente faça, não há como prever. O Dalai Lama, que esteve em São Paulo há pouco, disse: "Há dois dias em que você não pode fazer nada por você. Ontem e amanhã." Então, a gente tem de viver o hoje.

E hoje você está vivendo o universo infantil.

Sim. E isso diz muito sobre mim. Fui uma criança muito densa. Imagina que, aos oito anos eu ouvia Meu mundo Caiu, da Maysa, e sofria. Por causa de ninguém... Eu ouvia Nora Ney, Betty Davis, Elizeth Cardoso. Meu primeiro ofício foi escrever, que também é algo 'denso' de certa forma.

Às vezes você se explica

escrevendo o que não consegue falar. Ou cantando. Com as crianças esta comunicação é mais instintiva ainda, não?

Exato. Falo tudo sobre mim mesmo sem precisar falar. E principalmente com as crianças. Elas são cruelmente espontâneas e sinceras. Eu me aproximei mais do universo infantil em 2003, quando comecei a criar o projeto do CD Algumas Canções da Arca, em um momento muito delicado da minha vida, quando eu tive uma depressão. Sempre quis fazer algo para o universo infantil, mas ficava esperando alguém convidar. Como ninguém convidou, eu mesmo fui e inventei. Foi aí quando eu criei a Arca.