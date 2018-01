Carlos Nascimento no Jornal do SBT Copa do Mundo, debates políticos... Não são poucos os planos de Carlos Nascimento em sua nova casa, o SBT. O âncora estréia no comando do Jornal do SBT - Edição Noite na segunda-feira e já tem uma lista de "demandas" encaminhadas ao patrão, Silvio Santos. "Tem gente que chega a um lugar mudando tudo, outros preferem ir mexendo aos poucos na estrutura já existente. Eu sou destes", adianta Nascimento, que deixou a Band há duas semanas, aceitando a proposta de Silvio Santos. "Quero a contratação de repórteres em São Paulo, Rio e Brasília e também a utilização dos correspondentes internacionais que já existem na casa ou a contratação de outros." Uma repórter que fale sobre comportamento e moda também faz parte dos pedidos de Nascimento. "Este é um ano muito bom para o jornalismo, com Copa, eleições, e é claro que daremos destaque a esses assuntos por aqui", fala o jornalista. "Gostaria de ir para a Copa, sim, já cobri três, vamos ver se o SBT vai me enviar. Quanto a debates políticos, posso vir a comandar algum no SBT, mas isso é mais uma coisa política, de interesse dos partidos, do que do jornalismo. Mas querer, eu quero."