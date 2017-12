Carlos Nascimento comandará dois noticiários no SBT A partir de segunda-feira, Carlos Nascimento estréia no comando do SBT Brasil e retoma seu expediente no Jornal do SBT, ao fim da noite. "Foi um pedido do Silvio Santos. Como é que eu vou recusar um pedido dele?", conta o jornalista ao Estado. Assim, valerá a dupla jornada na Anhangüera. Nada leve para quem comemora a chegada do quinto (!) filho. Rosi, sua mulher, está grávida do primeiro filho do casal. A chegada de Nascimento ao SBT Brasil se dará em novo cenário. Nada daquela estrutura hi-tech produzida há pouco mais de um ano para Ana Paula Padrão será aproveitada. O jornal passará a ser feito de dentro da redação, com divisórias de vidro que permitirão imagens da redação em torno da bancada. Ah, a bancada agora passa a ter um casal. Nascimento contará com uma parceira em cena, o que é de sua preferência, conta-nos, até para ter com quem comentar uma notícia. Mas a solução pode ser doméstica: Juliana Alvin e Alessandra de Castro, ambas repórteres do SBT em Brasília, já fizeram teste para ocupar a vaga. Enquanto isso, apresentadoras de outros canais bem que se animam com um possível convite.