Carlos Miele e Miss Sixty desfilam novas coleções em NY

Ao ritmo de bossa nova, o estilista brasileiro Carlos Miele apresentou nesta quinta, 6, sua coleção de primavera-verão 2008 na Semana de Moda de Nova York. O desfile foi inspirado no encontro ocorrido em 1960 entre os músicos Tom Jobim e Frank Sinatra. Veja também: Galeria de fotos O cantor norte-americano se apaixonou pela bossa nova após o encontro com o cantor e compositor brasileiro, que serviu para internacionalizar o ritmo e imortalizar canções como Garota de Ipanema. Miele, que já é um veterano na Semana de Moda de Nova York, mostrou uma coleção elegante, refinada e sensual, composta de tons vibrantes inspirados em cores de frutas exóticas e praias brasileiras, assim como em fotografias em preto-e-branco que o próprio estilista produziu em suas viagens pela Europa e Nova York. O estilista fez uma ponte entre a cultura brasileira e a imagem da mulher moderna e elegante, em uma coleção charmosa com os típicos fuxicos e flores brasileiras realçando as formas femininas, tanto em vestidos longos e vaporosos como em mínis justinhos de fuxico. Miele, que tem lojas em Nova York e São Paulo, prepara-se para chegar à Europa, onde abrirá em outubro sua primeira loja em Paris. "Chegar a Paris é um sonho para mim", disse Miele após o desfile na passarela do Bryant Park de Manhattan, onde o Brasil está muito presente, já que Alexandre Herchcovitch também apresentou sua coleção, "uma brisa de ar fresco", segundo o jornal New York Post. Miss Sixty Wichy Hassan, co-fundador do grupo Sixty e diretor criativo da marca italiana Miss Sixty, também apresentou hoje sua coleção, inspirada assim como a de Miele, nos anos 60. Na platéia, as atrizes Maggie Gyllenhaal, Hilary Swank e Demi Moore. Hassan se inspirou no cult The Chelsea Girls, do artista norte-americano Andy Warhol, que ambientou uma coleção cheia de tons de verão como o amarelo limão, o azul, o creme, combinados com marrom chocolate e cores brilhantes. Os minivestidos de seda, camisas com as costas à mostra, jaquetas curtas, calas curtas são a grande aposta de Miss Sixty para a próxima temporada, sem esquecer de suas calas vaqueiros, que se converteram na marca de identidade da grife italiana. O desfile da Miss Sixty deixou claro que os jeans justos vão continuar na moda na próxima estação. O segundo dia da Semana de Moda de Nova York termina com o show beneficente Fashion Rocks, que reúne celebridades do mundo da música no mítico Radio City Music Hall: Jennifer López, Avril Lavigne, Mary J. Blige, Alicia Keys, Jennifer Hudson, Carlos Santana, Usher e a líder do Black Eyed Peas, Fergie, assim como os grupos Aerosmith e Maroon 5. A renda vai para a organização Deixe uma Criança Viver, que luta contra os casos de aids entre crianças africanas. O show também terá apresentadores célebres, como as atrizes Jessica Alba e Teri Hatcher, a modelo Tyra Banks e os estilistas Tommy Hilfiger, Michael Kors e Max Azria.