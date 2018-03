Carlos Malta Quarteto faz show hoje e amanhã em SP O multi-instrumentista Carlos Malta faz show hoje e amanhã, às 20h, no Sesc Pinheiros, apresentado as músicas do disco "Tudo Azul", lançado no ano passado. Com Daniel Grajew no piano, Richard Montano na bateria e Guy Sasso no contrabaixo, o quarteto transporta a plateia a praia calma em um dia ensolarado na música "Tudo Azul" a uma tribo indígena em "Cachimbo da Paz", num jazz em plena harmonia com o Brasil. Amanhã, às 14h, o quarteto promove uma oficina sobre ritmos brasileiros.