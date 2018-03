Carlos Malta inicia 2011 com show-aula pelo Brasil Já pensou se Bono Vox e seus companheiros de banda promovessem um workshop, no qual fosse possível ouvir da boca do vocalista sobre as raízes de sua música e, de quebra, tocar com a banda? O que é apenas sonho para o fã no mundo pop, é uma realidade para quem gosta de jazz, devidamente temperado por ritmos brasileiros. Para esse público, Carlos Malta é tão importante quanto o vocalista do U2. E, em fevereiro, dá início a uma série de shows e oficinas pelo País tanto para apresentar o disco "Tudo Azul", lançado no ano passado, como para falar sobre as origens do samba, da bossa, do baião e do choro.