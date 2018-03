Carlos Granés Maya é premiado O antropólogo colombiano Carlos Granés Maya ganhou ontem a 3.ª edição do Prêmio de Ensaio Isabel Polanco, de US$ 100 mil. A premiação é promovida pela Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, em parceria com a Fundação Santillana. O júri, presidido pelo filósofo espanhol Fernando Savater, escolheu Granés Maya pela obra El Puño Invisible. Arte, Revolución y un Siglo de Cambios Culturales, que realiza percurso narrativo pelas vanguardas ocidentais do século 20, desde o futurismo até a pós-modernidade. O antropólogo, nascido em Bogotá, em 1975, vive em Madri e é assistente da direção da Cátedra Mario Vargas Llosa. / EFE