Carlos Fuentes cancela viagem por problema estomacal

O escritor mexicano Carlos Fuentes deixou de viajar nesta quinta, 16, a Genebra, onde deveria participar de um colóquio na sede da ONU, devido a um simples problema estomacal e "se encontra em perfeito estado de saúde", disse o porta-voz da embaixada do México em Paris, à agência France Press.

No início da tarde, a agência de notícias divulgou que o escritor tinha sido hospitalizado em Genebra, para em seguida informar que o assessor de imprensa da embaixada mexicana na capital francesa, Eduardo del Río, disse à France Press que Fuentes "deveria ter viajado hoje para Genebra para fazer uma conferência nas Nações Unidas, mas devido a um simples problema estomacal não pode viajar".

Fuentes, de 82 anos, "se encontra em perfeito estado de saúde", disse o portavoz. "Ontem, participou de vários eventos em Paris para festejar o bicentenário do México, esteve na festa do embaixador e na sala da Unesco juntamente com 2,5 mil mexicanos para celebrar o bicentenário", acrescentou. Também os representantes do México na embaixada da ONU em Genebra confirmaram que o escritor não pode viajar à Suíça por problemas de saúde.

A informação de que o escritor teria sido hospitalizado partiu do diretor-geral das Nações Unidas em Genebra, Sergei Ordzhonikidze, ao anunciar a ausência de Fuentes do colóquio, dizendo que o escritor tinha sido hospitalizado. "Lamentavelmente, Carlos Fuentes não poderá estar conosco, pois foi hospitalizado", declarou, sem mais detalhes.

Fuentes, ganhador do Premio Cervantes 1987, deveria participar de um colóquio ao lado do secretario geral da Organização da Conferência Islâmica (OCI), Ekmeleddin Ihsanoglu, sobre el tema: "Construir Passarelas: Diálogo Intercultural, Identidades e Migración".

O autor de "A Morte de Artêmio Cruz" é também conhecido por seu olhar crítico em relação à sociedade mexicana contemporânea e sobre a política neoconservadora do ex-presidente norte-americano George W. Bush. Seus artigos sobre este tema foram reunidos em 2004 no livro "Contra Bush".