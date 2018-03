Carlos Fajardo promove seminários Estão abertas as inscrições para os seminários de arte contemporânea ministrados pelo artista Carlos Fajardo. As aulas, sempre das 10h30 às 12h30, começam na primeira semana de março. Às segundas, ocorre o curso Artistas Formadores, que primeiro tratará da obra de Marcel Duchamp. Já às terças, o tema é Artistas Formadores; às quartas, Fotografia; e às quintas, Instalação, que começa com estudo de textos de Hélio Oiticica. Nos dois primeiros seminários, obras de participantes poderão ser analisadas. As aulas são realizadas na Rua Heitor Penteado, 220, estúdio 17. Mais informações pelos telefones 3081-8603 e 9941-470 e pelo e-mail cfajardo@uol.com.br.