Carlos Fajardo ministra cursos Estão abertas as inscrições para os cursos sobre arte contemporânea ministrados pelo artista Carlos Fajardo. Serão oferecidos três módulos independentes, a partir de agosto, com aulas às 10h30. Às segundas-feiras, a obra do pintor Francis Bacon será debatida por meio do texto Lógica da Sensação, de Gilles Deleuze. Às quartas, o tema do curso vai ser a imagem, tendo como mote o trabalho do cineasta Andrei Tarkovsky. Já às quintas, os encontros serão dedicados ao artista Jackson Pollock. Os encontros ocorrerão na Av. Heitor Penteado, 220, estúdio 17. Mais informações pelos tels. 3081-8603 e 9941-4708 ou pelo e-mail cfajardo@uol.com.br.