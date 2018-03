Carlos Drummond de Andrade ganha seu dia

Para o Instituto Moreira Salles, não existe nenhuma pedra no caminho. Afinal, hoje, dia do aniversário de Carlos Drummond de Andrade (nasceu em 1902), foi transformado pela entidade que cuida do precioso acervo do poeta no Dia D - Dia Drummond, que passa a figurar no calendário cultural do País. "Não queríamos que um material tão rico ficasse limitado aos muros do instituto", conta Flávio Moura, um dos curadores da festa, ao lado do poeta Eucanaã Ferraz. "Nossa inspiração foi o Bloomsday, que acontece todo 16 de junho, quando os irlandeses (e todo o mundo) comemoram a vida e a obra de James Joyce."

O ponto de partida foi envolver o maior número possível de admiradores do poeta, tanto famosos como desconhecidos. Assim, foi elaborada uma programação diversificada, que se espalha por diversas capitais brasileiras (veja abaixo a programação de São Paulo). Um dos destaques será a exibição do filme Consideração do Poema, produzido pelo IMS justamente para a data, no qual nomes importantes da cultura brasileira leem poemas de Drummond, entre eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Hatoum, Fernanda Torres, Adriana Calcanhotto, Cacá Diegues, Antonio Cícero, Paulo Henriques Brito e Marília Pêra.

Procure acompanhar a leitura do poema Elegia a Um Tucano Morto, o último escrito por Drummond e dedicado a seu neto, Pedro Augusto, que vai ler os versos.

Com o evento, os curadores pretendem incentivar fãs anônimos a também lerem suas poesias preferidas: todos podem enviar por e-mail para o site oficial (www.diadrummond.com.br) seus próprios vídeos com leituras de poemas. O material vai inspirar um novo filme. Vale tanto famosos como Poema de Sete Faces (Quando nasci, um anjo torto / desses que vivem na sombra /falou: Vai, Carlos, ser gauche na vida) como o emblemático No Meio do Caminho (No meio do caminho tinha uma pedra / tinha uma pedra no meio do caminho / tinha uma pedra / no meio do caminho tinha uma pedra), que Mario de Andrade considerou formidável mas fruto de um cansaço intelectual.

Um terceiro vídeo também produzido pelo IMS estará disponível no site: No Meio do Caminho (2010) conta com 11 versões em língua estrangeira do poema mais conhecido de Drummond declamadas por personalidades diversas, como David Arrigucci Jr., Matthew Shirts, Jean-Claude Bernardet e Heloisa Jahn.

E, para que a iniciativa ganhe as ruas, inúmeros adesivos foram espalhados por livrarias e centros culturais, promovendo o Dia D. Também o Portal Estadão participa do evento, com a reprodução de uma leitura feita pelo ator Paulo Autran, além de disponibilizar diversas crônicas publicadas no Jornal da Tarde, entre 1981 e 1985.

Tantos festejos surpreenderiam o próprio homenageado. Meses antes de morrer, em 1987, o poeta estava seguro que, dali a dez anos, ninguém mais se importaria com sua obra. O excesso de modéstia certamente cegou o escritor, que deixou seus papéis cuidadosamente arquivados e catalogados, como se tivesse clareza quanto à importância de documentos ligados à vida literária na constituição - ou reconstituição - da história de uma carreira.

"Entre o material guardado pelo IMS, encontram-se preciosidades como uma pasta catalogada pelo poeta como Receitas", conta Samuel Titan, coordenador executivo do instituto. "Ali, Drummond colocou em ordem alfabética recortes de assuntos culinários, mas é possível notar que ele não entendia tanto de gastronomia, pois, na letra A, constam verbetes muito genéricos, como Aves."

O assunto alimenta um divertido folclore sobre a tendência metódica do poeta. "Dizia-se que até os remédios na prateleira eram ordenados por ordem alfabética", diverte-se Moura, que revela que o trabalho de catalogação do material vem sendo executado progressivamente. "Há muita preciosidade, o que exige tempo na separação. Certamente, vamos descobrir uma nova face de Drummond."

De fato, sua escrita encobre mistérios - afinal, como um homem tão pouco viajado pode ter escrito, desde os primeiros livros publicados em Belo Horizonte, uma poesia tão audaciosa e rigorosamente cosmopolita? A dúvida já foi levantada pelo escritor e pesquisador Silviano Santiago, colunista do Sabático, que continua: "Como um profissional que desde cedo se definiu pela quase imobilidade da carreira de funcionário público pode dar lição tão rica e tão ampla de geografia e de história universais?"

As respostas não surgem com simplicidade, mas a reunião de vozes celebrando a poesia de Drummond permite a descoberta da expressão mais pura de sua arte.

Dia D em São Paulo

Leitura dramática dos principais poemas de Drummond, por Maurício Soares Filho

Livraria da Vila (Rua Fradique Coutinho, 915, tel.: 3814-5811), às 18h30

Exibição dos filmes Consideração do Poema (2011) e No Meio do Caminho (2010)

Ponto do Livro - Livraria e Café (Rua Alves Guimarães, 1.322, tel.: 2337-0506), a partir das 20h

Homenagem a Drummond pelos poetas Alberto Martins e Fabrício Corsaletti

Casa de Francisca (Rua José Maria Lisboa, 190, tel.: 3052-0547), às 21h, R$ 15

Leituras no deck

Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Avenida Paulista, 2.073, tel.: 3170-4033), de amanhã a domingo, às 13h e às 17h